Вашингтон, , 00:31 — REGNUM Телефонную беседу проводит президент США Джозеф Байден с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом 21 февраля сообщил журналистам представитель администрации Белого дома.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Американский лидер начал беседу с президентом Франции и канцлером ФРГ в 15:17 по времени восточного побережья США (23:17 мск). Разговор идёт по защищённой телефонной линии. В настоящее время беседа ещё продолжается.

Никакой дополнительной информации касательно данной телефонной беседы в Белом доме не сообщили. Но предполагается, что темой разговора стали решения России, а в частности, признание суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик.

США проводят консультации с союзниками и партнёрами, в том числе с Украиной, по поводу дальнейших шагов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Байденом, Шольцем и Макроном признание Россией ДНР и ЛНР.

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