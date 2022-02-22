Панама, , 00:52 — REGNUM Представительница Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Панаме Мария дель Кармен Сакасас 21 февраля призвала граждан к более активной вовлеченности в контроль за государственной политикой, в частности за реализацией государственного бюджета. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

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Представительница ПРООН отметила, что пандемия усугубила уже существующее общественное неравенство, поэтому народный надзор за надлежащим использованием государственных ресурсов стал еще более актуален.

Мария дель Кармен Сакасас выразила уверенность в том, что если общество будет контролировать результаты бюджетной политики, государство будет успешнее выявлять пробелы в работе и работать над их устранением, отдавая приоритет наиболее уязвимым группам населения.

Сокасас привела Чили, Колумбию и Мексику в качестве примера стран региона, повысивших эффективность распределения бюджетных средств, следуя этому пути.

Представительница ООН отметила, что, хотя экономика восстановилась, в 2022 году она столкнется с большими проблемами и подчеркнула важность строительного сектора для создания добавленной стоимости и новых рабочих мест.

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