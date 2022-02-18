Москва, 18 марта, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Лидеры Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана поздравили президента России Владимира Путина с убедительной победой на выборах, сообщила 18 марта пресс-служба Кремля.

Софья Сандурская/ТАСС

Российскому лидеру позвонили президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Сообщается, что главы государств тепло поздравили российского коллегу, отметив высокую активность граждан на выборах. Лидеры стран также заявили, что жители России показали широкую поддержку внешней и внутренней политики, проводимой Путиным. Они пожелали российскому президенту дальнейших успехов в государственной деятельности.

В пресс-службе добавили, что в ходе телефонных разговоров лидеры стран также обсуждали актуальные вопросы двухсторонних отношений и ряд ключевых тем международного уровня.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта пресс-служба президента Казахстана сообщила о поздравлении Токаевым российского лидера. Он указал на всенародную поддержку в России стратегического курса Путина.

Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. После обработки 99,72% протоколов УИК Владимир Путин набрал 87,3% голосов, Николай Харитонов — 4,3%, Владислав Даванков — 3,83%, Леонид Слуцкий — 3,21%.