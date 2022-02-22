Бухарест, , 00:22 — REGNUM Власти Румынии решительно осуждают признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом говорится в заявлении румынского президента страны Клауса Йоханниса, опубликованном 21 февраля на его сайте.

Клаус Йоханнис European People's Party

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Глава республики считает, что ДНР и ЛНР являются «составными частями Украины», а решение РФ представляет собой «грубое нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины».

Кроме того, Йоханнис утверждает, что Россия якобы нарушает свои обязательства, принятые в рамках Минских соглашений. Он призвал наказать Россию за признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Румынский лидер также подтвердил поддержку Бухарестом суверенитета и территориальной целостности Украины, и пообещал, что Румыния будет согласовано взаимодействовать со своими партнерами и союзниками для выработки мер против РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил признание Россией независимости ЛНР и ДНР и назвал этот шаг Москвы «дурным предзнаменованием и мрачным сигналом».

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