Москва, 22 февраля, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Нормализация отношений между Ираном и Азербайджаном приведёт к расширению Евразийского экономического союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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«Причиной изменения политики Ирана по отношению к Азербайджану стало влияние России. Иран принял ту концепцию политики в регионе, которую поддерживает Россия. Это — формат «3+3». Поэтому на этой площадке между Азербайджаном и Ираном должны выстроится более чем позитивные отношения. И они должны строиться во всех сферах — и в экономике, и в транспортной сфере. И безусловно, улучшение отношений между Азербайджаном и Ираном — это шаг к тому, чтобы Азербайджан стал частью Евразийского экономического союза. Ведь Иран, надо напомнить, имеет зону свободной торговли с ЕАЭС, а находящаяся рядом Армения является членом ЕАЭС. Поэтому это — и шаг к евразийской интеграции Азербайджана, и вместе с тем давление нашей дипломатии, которое всегда было сильно в Иране. То есть Иран никуда не уходит с нашей повестки дня, как бы это ни подавали, как бы этого кому ни хотелось. И улучшение отношений между Баку и Тегераном — это прямая линия российской внешней политики», — сказал эксперт.

Напомним, что Россия, Турция, Иран, Армения, Азербайджан и Грузия создали региональный формат 3+3 для ведения переговоров ради обеспечения мира и сотрудничества в Закавказье.