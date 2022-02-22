Турин, Италия, , 00:08 — REGNUM 29-летний таранный форвард мадридского «Атлетико» и сборной Испании по футболу Альваро Мората, выступающий в текущем сезоне за туринский «Ювентус» на правах аренды, прокомментировал сорвавшийся переход в каталонскую «Барселону» в прошедшее зимнее трансферное окно.

Альваро Мората Кирилл Венедиктов

«Сейчас это не имеет значения. У меня был разговор с Аллегри, он сказал мне, что приход Влаховича поможет мне. Так и произошло. Я счастлив в «Ювентусе». Если бы это зависело от меня, я бы остался здесь навсегда», — цитирует Морату итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Вместо Мораты руководство «сине-гранатовых» приняло решение подписать 32-летнего форварда сборной Габона Пьер-Эмерика Обамеянга, перешедшего из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету Мораты пять забитых мячей и две результативные передачи в 25-ти турах итальянской Серии А 2021/22.