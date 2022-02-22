Париж, , 00:05 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар признался, что хотел бы в будущем поиграть за «Сантос» или в чемпионате США.

Неймар Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Я очень хочу снова играть за «Сантос». Чего мне очень не хватает, так это игры в этом городе, на этом чудесном стадионе. Я также очень хочу попробовать свои силы в МЛС. Это короткий чемпионат. У вас есть три или четыре месяца отпуска», — цитирует Неймара издание TyC Sports.

Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с 3 августа 2017 года после перехода из каталонской «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Неймар принял участие в одиннадцати матчах французской Лиги 1 2021/22, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи. В составе сборной Бразилии нападающий набрал 15 (7+8) очков по системе гол+пас в девяти турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.