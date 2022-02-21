Казань, 22 февраля, 2022, 00:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил главу Татарии Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

Отмечается, что Минниханов награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие Татарии и многолетнюю добросовестную работу.

ИА REGNUM напоминает, в январе 2022 года глава государства наградил государственного советника и первого главу республики Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Это высший орден Российской Федерации.