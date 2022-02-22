22 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 05:00 — REGNUM В Грузии внимательно слушали заявление президента России Владимира Путина, в конце которого он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, причем оппозиционные нынешней власти и «прозападные» телекомпании передавали эту речь в прямом эфире с переводом на грузинский язык. Но значительная часть граждан стремилась услышать выступление на русском языке, благо что вещание российских каналов на территории страны не ограничено. А после прямого эфира соцсети запестрели самыми разными комментариями.

Ополчение Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что мы сегодня увидели в прямом эфире, признание сепаратистских регионов, — последний инструмент для воздействия на Запад», — предположил в своем комментарии грузинский аналитик З.А.

«Сложный процесс для России и для всех», — откликнулся пользователь В.К.

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«К сожалению, начинается осуществление того, что называется достижением цели военно-техническими средствами. Россия выдвинула ультиматум! То, что происходит на поверхности, не важно. Грузия должна быть сдержанной и проявить политическое чутье. Это не противостояние Грузии! Последствия будут жесточайшими для всех! Запад не пожелал диалога, вместо диалога выбрал демагогию, что является последствием фальшивых идеологических штампов и ложных представлений! В политике проигрывает тот, что неправ! А кто неправ?! Меряйте по последствиям! Очень опасное время настает!» — пост такого содержания опубликовал на своей странице в Facebook грузинский аналитик Д.Г.

«Конкретно, что вы имеете ввиду? Какой сценарий?» — поинтересовался Г.И.

«Опасный тем, что будут применены военные средства. В различных направлениях», — ответил автор поста.

«В конце концов, вольно или невольно, но Россия стала орудием в руках глобалистов. Война неотвратима», — заметил У.К.

«Разве после этого заявления Путина сможет Зеленский открыть огонь по спящему Донецку или Луганску? За этим последует вторжение Путина, и это будет оправданием вторжения. Или, по другой версии, продолжится мобилизация сил вокруг Украины, давление на Украину, ее экономику и переход к более длительному противостоянию, а Запад приучат, что Россия для него уже потеряна», — предположил А.М.

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«Масштабная война отложена. А никто ее и не собирался открывать. П… получил то, что на этом этапе было возможно, с минимальными затратами. Еще два региона, эмбарго на расширение НАТО, разрозненный Запад… Запад Украине оборонных средств не даст. Да и сам за нее убиваться не будет!» — поделился своими оценками П.Ш.

«Риторика Путина ведет к гораздо более тяжелой перспективе, чем просто признание сепаратистских регионов. Путин практически объявил Украину опасностью для России. Дело идет к очень опасной перспективе», — предсказал А.Г.

Немало было и бранных, грубых и резко осуждающих президента России комментариев вроде того, что оставил на своей странице в соцсетях один из грузинских «врачей-героев» периода пандемии, написавший следующее: «Путин — самый опасный криминал в мире! Зло должно быть побеждено. Слава Украине и всем свободолюбивым народам!»