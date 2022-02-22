Асунсьон, , 00:18 — REGNUM В Парагвае за последние сутки в результате анализа 3559 образцов выявлено 811 новых носителей коронавируса, общее число выявленных инфицированных возросло до 635 591 человека. Об этом сообщает 20 февраля новостное агентство Ultima Hora со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Флаг Парагвая (сс) 總統府

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За сутки в стране зарегистрировано восемь летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Общее число умерших отCOVID-19 в стране достигло 18 199 человек.

На сегодняшний день 788 человек госпитализированы с симптомами заболевания, 165 из них находятся в отделении реанимации. Что касается последней группы, 85 таких пациентов не вакцинированы, 36 получили неполную дозу и 44 прошли полный цикл вакцинации.

Минздрав Парагвая также зарегистрировал 2527 новых выздоровевших пациентов, при этом с начала пандемии выздоровели уже 594 908 человек.

Всего в Парагвае произведено 7 955 095 инъекций вакцины от коронавируса, причем 3 753 743 граждан получили первую дозу, 3 165 250 — вторую и 1 036 102 — третью.

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