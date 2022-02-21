Москва, 21 февраля, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Как утверждает инсайдер Иван Карпов, московский «Спартак» отдал 24-летнего российского центрального защитника Илью Гапонова в аренду в самарские «Крылья Советов».

Spartak.com ФК Спартак

Также сообщается, что эта аренда станет частью сделки по переходу центрального защитника Никиты Чернов в стан «красно-белых».

В текущем сезоне Илья Гапонов, выступая за «Спартак-2», принял участие в шести матчах Футбольной Национальной Лиги 2021/22, в которых получил одну желтую карточку.

«Спартак» выкупил Гапонова 16 июля 2018 года у московского «Строгино» за 50 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 24-летнего российского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.