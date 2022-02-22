Ямусукро, , 00:08 — REGNUM США начали программу подготовки африканских вооруженных сил к борьбе с терроризмом в Кот-д'Ивуаре. Антитеррористические учения начались на фоне потрясений в стране, вызванных деятельностью исламистских группировок, которые контролируют большие территории, а также сокращения контингента французских войск в западноафриканской стране. Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

ВС США на учениях The U.S. Army

В кампании по военной подготовке под названием Flintlock («Кремневое ружье») примут участие более 400 солдат со всей Западной Африки. Американские военные займутся повышением квалификации африканских вооруженных сил, некоторые из которых регулярно подвергаются нападениям вооруженных группировок, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Среди стран, не представленных на учениях, оказались Гвинея, а также наиболее пострадавшие от исламистских боевиков Мали и Буркина-Фасо. Военные хунты захватили власть в этих трех странах в результате государственного переворота, что вызывает опасения по поводу возвращения Западной Африке репутации «пояса переворотов», которая была получена регионом в постколониальные времена, отмечает издание.

Центральное место в подготовке в текущем году занимает координация между различными силами, сражающимися с одним и тем же врагом.

«Основной задачей Flintlock является обмен информацией. Если мы не сможем выстроить коммуникацию, мы не сможем работать вместе», — заявил адмирал Джейми Сэндс, руководящий Командованием специальных операций США в Африке.

Исламистские грппировки находятся на территории Сахеля, засушливой полосы местности к югу от пустыни Сахара. Мали, Нигер и Буркина-Фасо с 2015 года регулярно подвергаются нападениям, в результате которых погибли уже тысячи человек, более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Эксперты по безопасности утверждают, что боевики смогли просочиться в Бенин и Кот-д'Ивуар.

Франция ведет борьбу с боевиками с 2013 года, но местная оппозиция ее вмешательству возросла. На минувшей неделе французские власти заявили, что их войска покинут Мали и вместо этого переместятся в Нигер.