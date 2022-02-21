Монако, 22 февраля, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что после заявления президента Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР политическое давление на Сербию усилится. Об этом Вучич заявил 21 февраля в обращении к сербской общественности из Монако, где он находится с визитом.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Я много чего видел за тот период, пока я во главе государства, но то, что нас ожидает впереди, будет весьма непросто. Это полностью рушит архитектуру безопасности в мире, и уже никто не сможет прогнозировать происходящее. То, что мы ранее знали, уже не существует», — процитировал портал b92 слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что рано утром после заседания Совета национальной безопасности он приказал сербской армии быть в состоянии боевой готовности, так как «сегодня мир уже не то, что само по себе подразумевается».

Напомним, что 21 февраля утром в Белграде заседал Совет национальной безопасности Сербии. В заседании участвовали премьер-министр Анна Брнабич, другие министры сербского правительства и высшее военное руководство страны.