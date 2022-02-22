Горно-Алтайск, , 06:36 — REGNUM Власти Республики Алтай открыли специальный счёт для добровольных пожертвований на сбор гуманитарной помощи беженцам из республик Донбасса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Отправить средства может любой желающий. Реквизиты счёта опубликованы на правительственном сайте.

Члены правительства республики, в том числе глава Олег Хорохордин, как отмечается, пожертвуют на эти цели часть своей зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти соседней Тувы объявили сбор гуманитарной помощи. По словам главы регионаВладислава Ховалыга, к акции подключились зампреды регионального правительства и министры

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