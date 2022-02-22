22 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

В социальных сетях ростовчане активно обсуждают обращение главы российского государства к согражданам и признание независимости ЛНР и ДНР.

Всеволод Немов, , 00:18 — REGNUM 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Государственная дума и Совет Федерации 22 февраля намерены ратифицировать договоры с республиками Донбасса о дружбе и сотрудничестве. В социальных сетях ростовчане активно обсуждают обращение главы российского государства к согражданам.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Путина к согражданам: Россия признает Донбасс — трансляция»

«Это надо было сделать давно», — считает Сергей Л.

«У нас нет другого выхода. НАТО уже на пороге», — пишет участница паблика «Ростов главный» в Instagram.

«Браво Путин! Мы этого ждали восемь лет. У нас самый мудрый президент!» — радуется Елена К.

Подписание в Кремле указов о признании Донецкой и Луганской народных республик и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Kremlin.ru

«Быть добру», — поприветствовал решение президента России ещё один комментатор.

«Все будет хорошо, и верьте в лучшее», — пожелала землякам Зика Б.

«Поздравляю», — написала Роксолана М.

«Путин остановил этим поступком геноцид русского народа в ДНР и ЛНР», — уверен подписчик.

«Я поздравляю ДНР и ЛНР и желаю им здоровья и успехов!» — поделился Динар К.

В Кремле подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Kremlin.ru

«Этого и следовало ожидать. Путин не мог поступить иначе. НАТОвская база рядом с границей России не нужна», — считает Елена З.

«Восемь лет ада прошло», — вспоминает Кристина С.

«Если смотреть с политической стороны, то это правильно», — поддержал участник обсуждения.

«Дорогие друзья из ЛДНР, я от всего сердца поздравляю вас! Я безумно волновался и переживал за вашу судьбу. Все дни освещаю события в Донбассе, с ужасом наблюдал за всем происходящим. У меня мурашки по коже и слёзы на глазах. Это важный момент в истории наших государств. Я вас люблю, Донбасс! С любовью, блогер из Ростова-на-Дону!» — написал Демид Б.

«Мирного неба!» — пожелала Елена К.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

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