Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Американская певица Тори Эймос рассказала, что ей было всего три года, когда она написала свою первую песню. Об этом 21 февраля написал портал NME

NME Тори Эймос

В новом интервью исполнительница песни Cornflake Girl рассказала о своем музыкальном воспитании и о том, как она начала играть на пианино, когда была совсем маленькой. «Никто не учил меня играть на пианино. Это просто то, что я умела делать с самого раннего возраста», — сказала Эймос в интервью Reader's Digest. «Каким-то образом я садилась за клавиши и играла, не зная, почему или как».

Люди удивлялись: «Что происходит?», но когда ты ребенок и можешь что-то сделать, ты не думаешь: «Как это случилось?».

«Мне, наверное, было два с половиной года, когда я начала, и я никогда не задавалась этим вопросом», — продолжает она. «Я написала свою первую песню, когда мне было три года. Я не помню, как она называлась и о чем была, но писать и играть для меня было как дышать».