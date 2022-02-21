Гавана, 21 февраля, 2022, 23:59 — ИА Регнум. На Кубе 21 февраля сообщили о прибытии в Китай первого контейнера с экспортной продукцией. Продажи будут проводиться посредством крупнейшей в Китае электронной коммерческой платформы JD.com. Партия накануне прибыла в порт Сямэнь на востоке Китая. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

Цитата из к/ф «Остров сокровищ». реж.Давид Черкасский. 1988. Россия Ром

На китайский рынок поступит широкий ассортимент продуктов: ром, мед и фруктовые варенья. Другие товары будут добавлены в каталог позже.

Кубинский раздел на сайте JD.com также будет служить инструментом рекламы «кубинских туристических и культурных услуг, чтобы привлечь больше посетителей из Китая в нашу страну», отмечает издание.

JD.com является одним из гигантов электронной коммерции в Китае, наряду с Alibaba, Taobao и Sunning. Торговая площадка занимает 102-е место в списке 500 крупнейших компаний мира Fortune, предлагает более 20 000 брендов из ста стран и привлекает более 400 миллионов активных клиентов.