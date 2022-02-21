Архангельск, 21 февраля, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик — единственно верное решение для сохранения мира.

Kremlin.ru Александр Цыбульский

«Сегодня речь идет о мире и спокойствии людей, уже много лет находящихся в ежедневном страхе за свою жизнь. Поздравляю жителей Донбасса с признанием независимости народных Республик и полностью поддерживаю нашего лидера Владимира Владимировича Путина, принявшего единственно верное для сохранения мира и безопасности решение. Оно полностью соответствует истинным ценностям русских людей — дружелюбию, взаимовыручке и сохранению мира!», — написал Цыбульский в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФВладимир Путин сегодня, 21 февраля, подписал указы о признании ЛНР и ДНР.