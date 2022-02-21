Барселона, Испания, 21 февраля, 2022, 23:50 — ИА Регнум. 32-летний форвард «Барселоны» и сборной Габона по футболу Пьер-Эмерик Обамеянг намерен уговорить Усмана Дембеле остаться в каталонском клубе.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

«Я сказал Дембеле: Усман, ты должен остаться в «Барсе». Я не знаю, передумает ли он, но… Я могу только сказать, что случиться может все, что угодно», — цитирует Обамеянга испанское издание Mundo Deportivo.

Также Обамеянг утверждает, что Дембеле каждый день посещает тренировки. Габонец очень хочет, чтобы Усман остался в клубе.

В текущем сезоне на счету Пьер-Эмерика Обамеянга три забитых мяча в трех матчах испанской Примеры. 20 февраля габонец отметился хэт-триком в матче с «Валенсией».

Обамеянг выступает за «Барселону» с 31 января 2022 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента.