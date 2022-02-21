Киев, , 23:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном решение России о признании республик Донбасса.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом Зеленский сообщил 21 февраля на своей странице в Twitter.

По его словам, позже он поговорит на эту тему с премьер-министром Британии Джонсоном.

«Обсудил события последних часов с Байденом. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с Джонсоном», — написал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к российскому народу и заявил о признании республик Донбасса. Сразу после этого были подписаны договора о дружбе и взаимопомощи России, ДНР и ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон обсуждал с Киевом эвакуацию Зеленского с Украины — NBC