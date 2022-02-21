Москва, , 23:43 — REGNUM Совет Думы 22 февраля примет решение о договорах о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Завтра на 10 утра назначено внеплановое заседание Совета Госдумы», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, профильные комитета Госдумы по международным делам и делам СНГ в 9:00 мск обсудят пакет документов о независимости ДНР и ЛНР, в 12:00 мск вопросы будут вынесены на пленарное заседание Госдумы. Также 22 февраля вопросы обсудит Совфед — в закрытом от СМИ режиме.

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