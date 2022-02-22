22 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 04:56 — REGNUM В 2021 году количество преступлений в американском городе Сиэтл достигло 14-летнего максимума, а городской департамент полиции столкнулся с дефицитом сотрудников, что поставило под вопрос безопасность общества.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

На этой неделе мэр Сиэтла Брюс Харрелл заявил, что в этом году департамент полиции получил от города финансирование для найма 125 новых полицейских, а также дополнительные ресурсы для охраны улиц.

Напомним, что на фоне расовых беспорядков в США граждане организовали движение, призывающее лишить полицию финансирования. После этого некоторые штаты сократили бюджет полиции.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«После того, что политики Сиэтла сделали и сказали о полиции в целом и о своей собственной полиции в частности, я не могу представить себе ни одного квалифицированного человека, претендующего на работу в полиции. Я живу в Монтане, где полиция пользуется большим уважением, и хорошие полицейские будут приняты с распростертыми объятиями», — пишет justahanginaround.

«Политики усложняют и делают более опасной эффективную работу полиции. Вот что происходит, когда правительство начинает подлизываться к афроамериканцам и это имеет более высокий приоритет, чем безопасность, закон и порядок», — осуждает sscvroomvr.

«Радикальные левые демократы ненавидят полицию. Республиканцы почитают правоохранителей за их службу и самопожертвование», — комментирует live2hikefishbike.

Полиция на акциях протеста в США (сс) Mike Shaheen

«Полагаю, им следовало бы подумать немного больше, прежде чем призывать своих полицейских уйти на пенсию или найти работу там, где их действительно ждут. Жители Сиэтла получили то, что хотели, так что пусть живут с этим еще несколько лет. Возможно, только возможно, они обнаружат крошечную частицу здравого смысла или мудрости. Хотя я сомневаюсь в этом», — отмечает everywoman.

«Некоторым из этих никчемных болтунов-демократов стоит попробовать себя в роли полицейского. Может быть, они прониклись бы уважением к невероятно тяжелой работе, которую мужчины и женщины в синей форме выполняют каждый день. Я ЗНАЮ, ЧТО ЭТО НИКОГДА НЕ ПРОИЗОЙДЕТ, потому что демократы просто хотят жаловаться и собирать халявные деньги», — подчеркивает jcaw2.

«Эй, Сиэтл, вы уже два десятилетия голосуете не просто за демократов, не просто за либеральных демократов, а за экстремистских, активистских либералов. Два десятилетия назад экстремистские, активистские либералы были студентами колледжей и другими психами, которых мало кто воспринимал всерьез. Именно эти люди были заинтересованы в том, чтобы баллотироваться на местные политические должности, в школьные советы, городские советы, комиссары округов, затем в местные органы власти штатов, и вот как получилось, что эти, казалось бы, неординарные психи стали губернаторами, законодателями и мэрами этих либеральных городов и штатов. Эй, Сиэтл, вы провели последние два десятилетия, голосуя за этих людей, теперь смиритесь с последствиями их политики», — жесток hermtownhomy252.

«Житель Флориды: Мы наняли 21 бывшего полицейского из Сиэтла здесь, на юге Флориды. Наш губернатор ДеСантис предлагал доплату за переезд в размере 5 тысяч долларов, и они согласились. Мы очень рады, что они здесь. Им нравится наше уважение к ним, отсутствие подоходного налога штата и свежий воздух без масок. Добро пожаловать!» — восклицает Quietly.

«Печально, что этих полицейских не ценят там, где они находятся. Их будут ценить во многих других местах. Переехать — задача не из легких, но все же, приезжайте в мой штат, вам будут рады», — призывает heavylava.

Полиция Сиэтла (сс) Derek Simeone

«Когда-то Сиэтл был тусовочным, веселым городом с бурлящим настроением во многих районах. Теперь это не что иное, как унизительный город, управляемый либералами. Это не произошло в одночасье, потребовалось почти 30 лет, чтобы достичь сегодняшнего состояния, и, скорее всего, потребуется еще полвека, если сегодня будет проведена полная смена власти. Сиэтла больше нет. Как человек, выросший в Техасе, я вижу, что там постепенно происходит то же самое. Многие техасцы с ликованием танцуют вокруг своих костров каждый вечер, говоря, что Техас всегда будет Техасом, в то время как либеральные ценности и отдельные люди медленно распространяются, когда никто не смотрит», — делится MustachiotheGreat.

«Вначале США демонизировали полицию, а теперь просят их защитить. Либеральная логика в действии», — критикует libsrnuts201.

Ранее президент США Джо Байден посетил Нью-Йорк и встретился с мэром штата Эриком Адамсом на фоне волны преступности и происшествий со стрельбой. Политики также подняли вопрос новых инвестиций для привлечения кадров в полицию, которых не хватает в последнее время.

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