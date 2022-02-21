Симферополь, , 23:41 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик является историческим и единственно возможным. Об этом 21 февраля написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Minsvyaz.ru

«От всего сердца поддерживаю историческое решение нашего президента о признании Донецкой и Луганской народных республик! Огромная радость для всего нашего народа, для всех, кто не потерял совесть и не утратил понятия о справедливости, милосердии, сострадании! Это единственно возможное решение, которое в полной мере отражает общественный консенсус и соответствует высшим нормам морали, человечности и ценностям, связанным с защитой прав человека», — написал Аксёнов.

Глава Республики Крым подчеркнул, что принятое решение положит конец геноциду народа Донбасса и станет новой страницей в его истории и в истории России.

«А Украина может винить в потере Донбасса, как и Крыма, только своих безмозглых правителей», — заключил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Госдумы о признании Донецкой и Луганской народных республик.