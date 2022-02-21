Кальяри, Италия, 21 февраля, 2022, 23:37 — ИА Регнум. 21 февраля в Кальяри на стадионе «Сарденья Арена» «Кальяри» в матче 26-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграл вничью с неаполитанским «Наполи». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

(сс) RonnyK «Наполи»

Единственный мяч «Кальяри» на 58-й минуте встречи забил Гастон Перейро после передачи Алессандро Дейолы — 1:0. В конце матча форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен восстановил равновесие в счете — 1:1.

Желтые карточки получили Жоау Педро (35'), Кевен Малькюи (42') и Калиду Кулибали (65'). На матче работала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.

Статистика матча («Кальяри"/ «Наполи»)

Удары 13/7

Удары в створ 5/3

Владение 47%/53%

Угловые 3/6

Нарушения 17/22

Составы команд:

«Кальяри»: Краньо, Гольданига, Альтаре, Ловато, Базелли (Дзаппа, 82'), Белланова, Дейола, Перейро (Паволетти, 82'), Грасси (Марин, 75'), Далберт (Ликояннис, 90'), Педро.

«Наполи»: Оспина, Жезус (Руис, 67'), Кулибали, Ррахмани, Демме (Уна, 67'), Руй, Зелиньский, Ди Лоренцо (Малькюи, 27'), Эльмас, Мертенс, Петанья (Осимхен, 67').

«Наполи», одержав шестнадцатую победу в сезоне и набрав 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с 22-мя очками располагается на семнадцатой позиции.