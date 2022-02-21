Лондон, 21 февраля, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Британский музыкант Лиам Галлахер поделился своим мнением о британской монархии, рассказав о своей любви к королеве, которую он назвал «маленьким джедаем». Об этом 21 февраля сообщил портал NME.

NME Лиам Галлахер

Галлахер говорил с NME о своих предстоящих масштабных концертах в Небворт и третьем студийном альбоме C'MON YOU KNOW. В ходе беседы Галлахера предупредили о твите, который он отправил в начале 2022 года и который гласил: «Итак, я снова не попал в список почетных гостей Нью-Йорка, что еще я должен сделать?»

Отвечая на вопросы NME, он сказал: «Там будет какой-нибудь ублюдок, который будет говорить» — он сделал шикарный акцент — «Кем он себя возомнил, маленький оборванец из Манчестера, думающий, что королева позволит ему это?».

«Если только они не доставят мне этого ублюдка к моей гребаной двери через почтовый ящик, как должна делать Королевская почта…». Продолжая рассуждать о своих взглядах на монархию и королеву Елизавету II, он добавил: «Не то чтобы я был против Королевской почты — мне нравится королева. Я думаю, она как маленький джедай. Она в порядке».