Брюссель, 21 февраля, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «осуждает» решение России о признании независимости ДНР и ЛНР, об этом он написал на своей странице в Twitter в понедельник, 21 февраля.

Håkan Dahlström Йенс Столтенберг

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"Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и является нарушением Минских соглашений», — отметил Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и призвал Москву «прекратить разжигание конфликта и выбрать путь дипломатии».

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин продписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также подписал договоры о сотрудничестве с обеими республиками.