Ростов-на-Дону, , 23:28 — REGNUM Признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик указало на бесстрашие РФ перед Западом, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM признание суверенитета республик Донбасса научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин 21 февраля.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это действительно исторический день. Мы его ждали с 2014 года. Я вспоминаю те времена, когда будучи координатором движения «Донбасс за Евразийский Союз» собирал на конференции, круглые столы представителей пророссийского движения Донбасса. Помню, как уже тогда зарождались те идеи, которые и легли в основу народных республик», — поздравил жителей Донбасса Бредихин.

Политолог пожелал мира и безопасности в республиках Донбасса.

ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Госдума и Совфед 22 февраля намерены ратифицировать договоры с республиками и дружбе и сотрудничестве.