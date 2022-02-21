Москва, 21 февраля 2022, 23:28 — REGNUM Главным режиссёром Центрального академического театра российской армии станет Эмир Кустурица, сообщила 21 февраля журналистам пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская.
По её словам, Кустурице взять на себя художественное руководство театром предложил российский министр обороны Сергей Шойгу. В ходе встречи глава ведомства сказал режиссёру о том, что его талант и то, как он вкладывает душу в работу, стали причиной такого приглашения.
Со своей стороны Кустурица назвал это предложение главы Минобороны РФ «большой честью». Он отметил, что сцена Центрального академического театра российской армии «имеет великую историю и традиции».
Он также рассказал, что в театре будут поставлены спектакли по таким фильмам как «Летят журавли», «Жизнь, как чудо» и другим известным картинам. Режиссёр добавил, что хотел бы сохранить классические ценности в быстроменяющемся, непостоянном мире.