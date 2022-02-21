Москва, 21 февраля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Главным режиссёром Центрального академического театра российской армии станет Эмир Кустурица, сообщила 21 февраля журналистам пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская.

Popcorntv.it Эмир Кустурица

По её словам, Кустурице взять на себя художественное руководство театром предложил российский министр обороны Сергей Шойгу. В ходе встречи глава ведомства сказал режиссёру о том, что его талант и то, как он вкладывает душу в работу, стали причиной такого приглашения.

Марковская «Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссёра Центрального академического театра российской армии».

Со своей стороны Кустурица назвал это предложение главы Минобороны РФ «большой честью». Он отметил, что сцена Центрального академического театра российской армии «имеет великую историю и традиции».

Он также рассказал, что в театре будут поставлены спектакли по таким фильмам как «Летят журавли», «Жизнь, как чудо» и другим известным картинам. Режиссёр добавил, что хотел бы сохранить классические ценности в быстроменяющемся, непостоянном мире.