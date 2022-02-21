Санкт-Петербург, , 23:32 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко полностью поддержал решение президента России Владимира Путина признать ДНР и ЛНР, а также подтвердил готовность Ленобласти принять беженцев из Донбасса.

Александр Дрозденко Lenobl.ru

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«Как и большинство жителей России поддерживаю решение президента РФ Владимира Путина по признанию независимости ЛНР и ДНР, — приводит слова Дрозденко пресс-служба губернатора. — Уверен, что только неукоснительное стремление России к решению вопроса народных республик исключительно путём дипломатии и взаимного уважения, заставляло так долго откладывать это решение, в то время как жители Донбасса, отвергнутые и уничтожаемые Киевом, были вынуждены выживать в прифронтовой полосе».

По словам губернатора, жители Ленинградской области «всегда умели разделить чужую боль». Это относится и к беженцам из Донбасса — ранее власти региона объявили о готовности принять до полутора тысяч бежавших от войны людей, а также объявили о масштабном сборе гуманитарной помощи для беженцев.

«Сейчас мы готовимся принять беженцев, большинство из них — дети. На сбор гуманитарной помощи откликнулись жители всех районов области, волонтеры и активисты участвуют в подготовке мест временного размещения беженцев», — сказал Александр Дрозденко.

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