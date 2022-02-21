Москва, , 23:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил о своей уверенности в том, что российские граждане поддержат признание ДНР и ЛНР.

Советский плакат. Донбасс освобожден!

Об этом он заявил 21 февраля в обращении к гражданам Российской Федерации.

«Объявляю о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны», — сказал Владимир Путин.

Напомним, 21 февраля президент России по итогам внеочередного заседания Совета безопасности РФ заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Луганской и Донецкой Народных республик.

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