Лос-Анджелес, США, , 23:20 — REGNUM Американский ритм-энд-блюз и фанк-исполнитель Стив Лейси сообщил, что его новый альбом «скоро выйдет». Об этом 19 февраля сообщил музыкант в своих социальных сетях.

Фанк-исполнитель Стив Лейси NME

После участия в сингле Ravyn Lenae Skin Tight в начале февраля 2022 года, Стив Лейси сообщил о своей собственной музыке через аккаунте в социальной сети Instagram. Он поделился снимком из студии и подписал пост: «Альбом скоро выйдет, подключайтесь».

https://www.instagram.com/p/CaGfFxPlM1y/

Будущий альбом Стива Лейси последует за его дебютной сольной — пластинкой Apollo XXI 2019 года.

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