Москва, , 23:13 — REGNUM О процедуре ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве между РФ и ЛНР и ДНР сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Interkomitet.ru

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«Завтра в 9 часов состоится совместное заседание комитетов по международным делам и по делам СНГ… Затем пройдет заседание Совета Государственной думы, после чего документы выйдут на ратификацию в 12 часов на пленарном заседании Государственной думы», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

Это единственный способ спасти людей, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать договоры в связи с признанием ДНР и ЛНР.

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