Стокгольм, , 23:30 — REGNUM Через несколько минут после того, как президент России Владимир Путин в своем телевизионном обращении признал самопровозглашенные ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств, глава министерства иностранных дел Швеции Анн Линде осудила поступок России. Об этом она написала у себя в Twitter.

Флаг Швеции Anders Sikvall

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«Явное нарушение международного права и Минских договоренностей», — заявила министр.

Напомним, что Путин сообщил о своем решении признать ДНР и ЛНР в прямом эфире вечером 21 февраля. После этого российский лидер обратился с просьбой к обеим палатам парламента поддержать решение.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума и Совфед 22 февраля на заседаниях закрепят признание ЛНР и ДНР, о чем объявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

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