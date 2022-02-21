Санкт-Петербург, , 23:05 — REGNUM 20-летний белорусский защитник Никита Суправнович, права на которого принадлежат БАТЭ, проведет вторую половину сезона в санкт-петербургском «Зените». Об этом 21 февраля сообщили на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Логотип «Зенита»

Также сообщается, что белорус будет выступать во второй Футбольной Национальной Лиге 2021/22 за «Зенит-2». Арендное соглашение с БАТЭ предусматривает опцию выкупа защитника.

На данный момент «Зенит-2» с пятью победами и девятнадцатью очками занимает седьмое место в турнирной таблице группы 2 — A ФНЛ 2 2021/22. «Зенит», выступающий в Тинькофф Российской Премьер-лиги и набравший 38 очков, занимает первую позицию.