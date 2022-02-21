Нью-Йорк, США, 21 февраля 2022, 23:02 — REGNUM Американская певица Мэгги Роджерс подтвердила, что работа над ее предстоящим альбомом «закончена». Об этом 21 февраля сообщил портал The Line Of Best Fit.
В выходные Мэгги Роджерс сообщила о своем новом альбоме, заявив, что он «готов», и отпраздновала это событие посещением шоу монстр-траков.
https://www.instagram.com/p/CaL8DEZL_nn/
Предстоящий альбом Роджерс последует за альбомом 2019 года Heard It In A Past Life. В мае прошлого года Роджерс сказала, что альбом будет «шикарным гранж-диско-песенником».
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