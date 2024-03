Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Американская певица Мэгги Роджерс подтвердила, что работа над ее предстоящим альбомом «закончена». Об этом 21 февраля сообщил портал The Line Of Best Fit.

В выходные Мэгги Роджерс сообщила о своем новом альбоме, заявив, что он «готов», и отпраздновала это событие посещением шоу монстр-траков.

Предстоящий альбом Роджерс последует за альбомом 2019 года Heard It In A Past Life. В мае прошлого года Роджерс сказала, что альбом будет «шикарным гранж-диско-песенником».