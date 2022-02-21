Рим, 21 февраля, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Как утверждает издание Corriere dello Sport, 21-летний фланговый атакующий защитник каталонской «Барселоны» и сборной США по футболу Сержиньо Дест может перейти в римскую «Рому».

«Барселона»

Ранее сообщалось, что на Сержиньо Деста также претендуют лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария».

В текущем сезоне Сержиньо Дест принял участие в шестнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился тремя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

Сержиньо Дест перешел в «Барселону» 1 октября 2020 года из амстердамского «Аякса» за 21 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость американского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет восемнадцать миллионов евро.