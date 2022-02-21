Приштина, , 22:54 — REGNUM В министерстве иностранных дел и диаспоры Косово 18 февраля прокомментировали заявления главы МИД РФ Сергея Лавроча о том, что «Косово и другие части Западных Балкан стали рассадниками преступности», а также о возможной отправке наемников из Косово, Албании и Боснии и Герцеговины на Украину.

Доника Гервала-Шварц, глава МИД Косово в правительстве Альбина Курти Mfa-ks.net

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в МИД Косово заявили, что «закон предусматривает серьезные сроки для каждого гражданина, который участвует в войнах за рубежом.

«МИД расценивает заявления новостного агентства ТАСС и министра Лаврова как часть агрессивной пропагандистской кампании России, целью которой является отвлечение внимания всего демократического мира от того давления, который осуществляет гегемонистская политика и диктатура России над правами народов, стремящихся к свободной жизни и суверенитету», — говорится в сообщении.

Целью агрессивной кампании российских властей в отношении Косово и других стран Западных Балкан в Приштине назвали усугубление напряженности в Косово и других странах Балкан руками Сербии.

В Косово также высказались в поддержку Украины и призвали к деэскалации конфликта.

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