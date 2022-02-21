Москва, 21 февраля, 2022, 22:46 — ИА Регнум. 18-летний шведский центральный полузащитник Виллиот Свадберг, выступающий за «Хаммарбю», вошел в сферу трансферных интересов московского «Локомотива». Об этом 21 февраля сообщил журналист Йосип Ладан.

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В текущем сезоне воспитанник Хаммарбю Свадберг принял участие в пяти матчах Лиги Конференций УЕФА 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и получил одну желтую карточку.

Текущее соглашение Свадберга с «Хаммарбю» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 18-летнего шведа в 1,8 миллиона евро.

После восемнадцати сыгранных туров «Локомотив», одержав семь побед, потерпев четыре поражения и набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.