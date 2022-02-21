Хараре, 21 февраля, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Ведущий оппозиционер Зимбабве Нельсон Чамиза привлек к участию в митинге тысячи сторонников. Это первый политический митинг с момента создания его партии несколько недель назад. Шествия состоялись в преддверии выборов, отложенных из-за пандемии COVID-19, сообщает новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Зимбабве

В январе Чамиза сформировал партию «Гражданская коалиция за перемены», отколотую от оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» (MDC). Суд постановил, что 44-летний оппозиционер, адвокат и пастор не является лидером MDC, а его место занял человек, имевший тесные связи с Эммерсоном Мнангагве, который победил на президентских выборах в 2018 году. Результаты выборов были оспорены Чамизой, но Конституционный суд страны отклонил его претензии.

Большинство демонстрантов были одеты в желтые футболки и шляпы, отказавшись от красного цвета, ассоциирующегося с MDC.

Политически нестабильная Зимбабве проведет выборы в парламент в ближайшее время. Их рассматривают в качестве этапа, на основе которого будут судить об организации грядущих всеобщих выборов, запланированных на следующий год.

Несмотря на то, что партия Чамиза была создана совсем недавно, оппозиционеры уже столкнулись с арестами, задержаниями, избиениями, преследованиями. Глава партии вновь заявил, что будущие выборы будут сфальсифицированы.