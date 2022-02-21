Москва, , 22:44 — REGNUM Госдума и Совфед 22 февраля на заседаниях закрепят признание ЛНР и ДНР. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Флаги России Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Президент России Владимир Путин после заседания Совбеза поддержал предложение Госдумы о признании независимости республик Донбасса. Уже завтра состоятся заседания обеих палат парламента, которые должны будут закрепить это решение», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Жаль, что не сделали этого раньше, восемь лет надеясь на то, что Киев начнет исполнять минские соглашения, добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР.