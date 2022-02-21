Дакар, , 23:01 — REGNUM Тысячи сенегальцев вышли на демонстрацию в Дакаре, чтобы потребовать усиления репрессий против гомосексуальных связей. Протесты последовали после недавнего отклонения парламентом законопроекта, ужесточающего меры против представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет RFI Kiswahili.

Запрет гомосексуализма

«Нет гомосексуальности», — скандировали демонстранты на площади, расположенном недалеко от центра Дакара.

«Мы призываем председателя Национального собрания вернуть на рассмотрение предлагаемый законопроект, чтобы депутаты могли снова изучить его и принять на заседании», — сообщил влиятельный в Сенегале имам Алиу Ндао.

Демонстранты, среди которых было много молодых людей из других частей страны, держали в руках баннеры и плакаты с лозунгами о запрете гомосексуальных отношений. Протесты были организованы по инициативе группы Ànd Sàmm Jikko Yi («Вместе за защиту ценностей»), состоящей из представителей мусульманских сообществ.

Участие в демонстрации приняли также поддерживающие отклоненный законопроект депутаты, политики и представители гражданского общества.

Согласно законопроекту, однополые отношения должны караться тюремным заключением на срок от одного до пяти лет и штрафом в размере от 100 тысяч до 1,5 млн франков КФА (от 152 до 2286 евро). Одиннадцать депутатов внесли в декабре законопроект об увеличении сроков тюремного заключения до пяти-десяти лет и штрафов до 1−5 млн франков КФА (от 1500 до 7 625 евро). Кроме того, было предложено запретить не только гомосексуальные связи, но и «бисексуальность, транссексуальность, интерсексуальность, зоофилию, некрофилию и другие связанные с ними практики».

Бюро Национального собрания отклонило это предложение, сославшись на тот факт, что уголовный кодекс Сенегала уже предусматривает наказание за подобные отношения.

Президент Сенегала Маки Салл всегда ссылался на культурные особенности западноафриканской страны, отказываясь декриминализировать нетрадиционные отношения даже в присутствии иностранных лидеров.