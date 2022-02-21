Вологда, , 22:42 — REGNUM В Вологодской области с 2020 года по программе «Земский учитель» по оному миллиону рублей получили 25 педагогов, сообщает региональное правительство.

Молодой учитель Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР

По данным ведомства, в 2022 — 2024 годах в сельские школы планируется привлечь 44 учителя. Самыми активными участниками программы являются Шекснинский, Харовский и Череповецкий районы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, действие федеральной программы «Земский учитель» о единовременных выплатах педагогам общеобразовательных организаций продлено до 2024 года. Выплаты в размере 1 млн. рублей предоставляются учителям в возрасте до 55 лет, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек. При этом учителя должны проработать на селе не менее пяти лет.