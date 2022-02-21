Казань, 21 февраля, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Как сообщает пресс-служба казанского «Рубина», клуб на правах аренды покинули три молодых футболиста, сыгравших суммарно в текущем сезоне лишь в десяти матчах.

Rubin-kazan.ru «Рубин»

Клуб покинули 18-летний голкипер Никита Янович (в ставропольское «Динамо»), 20-летний полузащитник Степан Суриков (в «Салют Белгород») и 20-летний нападающий Кирилл Косарев (в астраханский «Волгарь»).

После восемнадцати сыгранных туров «Рубин», одержав шесть побед и набрав 22 очка, занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. 28 февраля «Рубин» в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».