Бамако, , 22:56 — REGNUM Парламент Мали проголосовал за принятие законопроекта о продлении срока правления переходного правительства, возглавляемого полковником Ассими Гоитой, до пяти лет. Об этом сообщает новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Флаг Мали Rgaudin

120 из 121 члена временного парламента Мали проголосовали за принятие законопроекта во время сессии, посвященной исключительно хартии переходного периода. Данная хартия была принята после того, как в отношении Мали были приняты санкции из-за отложения даты проведения выборов. Задержки выборов способствовали ухудшению и без того испорченных отношений с Францией, которая в конечном итоге решила вывести антитеррористические войска из Мали.

В новой хартии не указано, в какую дату состоятся будущие президентские выборы, однако в ней говорится, что действующему президенту Мали Корнелю Гоите не будет разрешено участвовать в следующих выборах.

После государственного переворота, произошедшего в августе 2020 года, лидеры Мали пообещали организовать выборы главы государства в феврале 2022 года. Но, сославшись на соображения безопасности, в декабре 2021 года правительство внесло предложение остаться у власти на более долгий срок. Председатель Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) Нана Акуфо-Аддо заявил во время саммита АС-ЕС, что переходный период в течение одного года можно считать приемлемым. Посредник ЭКОВАС в Мали возьмет на себя составление графика проведения выборов.