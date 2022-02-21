Вашингтон, 21 февраля, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Американская певица Doja Cat (Амала Ратна Зандиле Дламини) поделилась новой песней. Публикация работы состоялась эксклюзивно на платформе SoundCloud 21 февраля.

Скриншот с YouTube Doja Cat

Композиция под названием What U Wanting является авторской интерпретацией одноимённого хита исполнителя IceJJFish (Дэниел МакЛойд). На текущий момент неизвестно, появится ли эта версия трека на официальных стриминговых платформах в будущем.

Ранее Doja Cat опубликовала другой сингл, также являющийся кавер-версией. Так, работа Celebrity Skin служит современной адаптацией творчества рок-группы Hole.