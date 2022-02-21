Москва, , 22:38 — REGNUM Россия примет давно назревшее решение о независимости ДНР и ЛНР. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в обращении гражданам.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральной Собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками», — заявил Путин.

«Два этих документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время», — указал он.