Лондон, , 22:37 — REGNUM Стал известен состав участников благотворительный концертов Teenage Cancer Trust по сбору средств на борьбу с онкологическими заболеваниями среди подростков. В концертном зале Royal Albert Hall в этом году выступят Лиам Галлахер, Эд Ширан и другие. Об этом сообщил NME 21 февраля.

Лиам Галлахер NME

После того, как в 2020 и 2021 годах пришлось отменить серию концертов из-за пандемии, в 2022 году концерты по сбору средств вернутся на неделю в марте. Don Broco откроет концерты Teenage Cancer Trust в лондонском Royal Albert Hall 21 марта, после чего 22 марта состоится вечер комедий с участием Джоэла Домметта, Тома Аллена, Роба Беккета, Рози Джонса, Ромеша Ранганатана, Сюзи Раффелла и Шона Уолша.

https://twitter.com/RoyalAlbertHall/status/1495670382862512128

Затем последуют концерты с участие Yungblud (Доминик Харрисон), Madness, акустическое выступление The Who и Лиама Галлахера, а 27 марта Эд Ширан своими песнями завершит серию концертов 2022 года.

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