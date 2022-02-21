Москва, 21 февраля, 2022, 22:35 — ИА Регнум. 25-летний центральный полузащитник «Янг Бойз» и сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра, перешедший в московский «Спартак» на правах аренды, прокомментировал свое решение перейти в стан «красно-белых».

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«Мы оперативно все обсудили и ударили по рукам. Мне нравятся амбиции клуба, который хочет вернуться на вершину в России и добиться успехов в Европе. Это крутой вызов, поэтому я согласился практически сразу», — цитирует Перейру официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне бельгийской Суперлиги 2021/22 Кристофер Мартинс Перейра принял участие в пятнадцати турах регулярного чемпионата, в которых получил две желтые и две красные карточки.

Текущее соглашение Кристофера Мартинса Перейры с «Янг Бойз» рассчитано до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает полузащитника сборной Люксембурга в 3,5 миллиона евро.